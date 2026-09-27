La Fiorentina valuta di spostare all’estero la prima parte del ritiro estivo dalla prossima stagione, lasciando il Viola Park durante le settimane più calde. Dopo due annate poco felici, la società, con Paratici in prima linea, pensa a strutture moderne in Austria o in Inghilterra, capaci di offrire gli stessi comfort del centro sportivo viola ma un clima più fresco. A Firenze le temperature vicine ai 40 gradi e le notti tropicali rendono più difficile il lavoro: allenarsi al mattino presto o alla sera tardi allunga le giornate, mentre anche il contatto con i tifosi resta limitato.

Intanto Paolo Vanoli ha trasformato la sosta per le nazionali in un mini ritiro al Viola Park. Con otto giocatori assenti, ha imposto doppie sedute, test fisici, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnico-tattiche per intervenire sulla preparazione della squadra dopo il ritiro estivo svolto con Grosso. L’amichevole di stamani alle 11 contro il Signa, formazione di Eccellenza, chiuderà la prima settimana di lavoro.

La sosta serve anche a recuperare la condizione di alcuni giocatori: Gonçalves sta cercando di compensare un’estate di allenamenti ridotti, Atta ha superato il fastidio con cui conviveva da metà agosto e Parisi prosegue il recupero dal problema al ginocchio, pur potendo tornare pienamente disponibile soltanto nel 2027. Accanto alle sedute intense, Vanoli ha trovato spazio per rafforzare il gruppo, anche con un torneo di padel tra staff e dipendenti del club. Lo scrive Repubblica Firenze.