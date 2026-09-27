Gonçalves sul suo arrivo alla Fiorentina
Italia-Belgio 0-2, le reazioni social: "Così non va, squadra imbarazzante"
Sempre alla Nazione, Predo Gonçalves ha parlato del suo arrivo a Firenze e la trattativa con Fabio Paratici:
Giocare sì, ma in Europa. Il no ai milioni dell’Arabia
«Ero pronto a lasciare il Portogallo, ma volevo solo l’Europa. Inghilterra, Spagna o Italia. L’Arabia? Qualcosa c’era, ma non m’interessava».
La trattativa: la chiamata di Paratici
«Ho detto sì in un istante. Il primo contatto con la Fiorentina è stato tra il mio manager e il direttore Paratici: poi io ho detto sì in un istante».
Torniamo a lei: che effetto le fa essere considerato, insieme a Mastantuono, il colpo più pregiato dell’estate di Paratici?
«Mi fa piacere, ma non ci penso. Vivo questo in serenità perché mi piace prendere il bello del mio lavoro, ma senza farlo diventare motivo di stress».
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