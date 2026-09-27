Gonçalves sul suo arrivo alla Fiorentina

Redazione VN
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Sempre alla Nazione, Predo Gonçalves ha parlato del suo arrivo a Firenze e la trattativa con Fabio Paratici:

Giocare sì, ma in Europa. Il no ai milioni dell’Arabia

«Ero pronto a lasciare il Portogallo, ma volevo solo l’Europa. Inghilterra, Spagna o Italia. L’Arabia? Qualcosa c’era, ma non m’interessava».

La trattativa: la chiamata di Paratici

«Ho detto sì in un istante. Il primo contatto con la Fiorentina è stato tra il mio manager e il direttore Paratici: poi io ho detto sì in un istante».

Torniamo a lei: che effetto le fa essere considerato, insieme a Mastantuono, il colpo più pregiato dell’estate di Paratici?

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«Mi fa piacere, ma non ci penso. Vivo questo in serenità perché mi piace prendere il bello del mio lavoro, ma senza farlo diventare motivo di stress».

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