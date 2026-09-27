La FIGC ha comunicato che dieci giocatori non partiranno per la Turchia
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La Nazionale italiana si prepara a partire per la Turchia, dove domani affronterà la formazione di casa nel secondo match del girone di Nations League. Per gestire al meglio la preparazione in vista dei prossimi impegni, il Ct Roberto Mancini ha deciso di lasciare a Coverciano dieci giocatori, affidandoli a un programma di allenamento specifico.
I dieci che resteranno al Centro Tecnico Federale sono: Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Alì Zoma.
Nell’elenco diffuso dalla FIGC non compare Nicolò Fagioli. Un dettaglio che lascia intendere la presenza del centrocampista della Fiorentina tra i giocatori in partenza per Bursa.
Per il regista viola potrebbe quindi aprirsi anche una possibilità di impiego nella sfida contro la Turchia, dopo la mancata convocazione per la prima gara della Nations League contro il Belgio.
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