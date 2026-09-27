Arrivano notizie direttamente dai familiari sulle condizioni di Pablo Daniel Osvaldo e sono un po’ più rassicuranti. “Dani sta bene, è lucido e non è sedato”. Osvaldo resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale municipale di Lavallol, dopo un’infezione polmonare che ha provocato un versamento pleurico.

La situazione, inizialmente molto delicata, si è stabilizzata. La famiglia ha fatto sapere inoltre che “l’hanno preso in tempo”. I medici stanno ancora cercando di chiarire le cause del problema: sarà importante in questo senso l’esito della biopsia, effettuata con l’asportazione di circa due centimetri di polmone.

Osvaldo, 40 anni, è seguito da vicino dall’équipe dell’ospedale, con la prognosi che resta riservata. Al momento, però, il quadro appare più stabile rispetto e le parole dei familiari lasciano spazio a un cauto ottimismo.

L’ex attaccante viola aveva attraversato negli ultimi anni un periodo molto difficile, raccontato anche pubblicamente nel 2024.

In quell’occasione aveva parlato della propria dipendenza da droghe e alcol e della depressione, chiedendo aiuto: “Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco. Chiedo aiuto perché non posso uscirne da solo”.

Dopo un percorso psichiatrico, Osvaldo sembrava aver ritrovato un equilibrio, tornando anche alla musica con la sua band, i Barrio Viejo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport