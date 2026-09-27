Al termine dell’amichevole celebrativa contro il Signa vinta per 9-0, Mateo Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. L’attaccante argentino ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto durante la pausa e la necessità di continuare a crescere come squadra:

Un bell’allenamento per noi e una bella amichevole dove abbiamo rivisto i tifosi. Abbiamo del tempo per lavorare per migliorare i nostri difetti e faremo sempre meglio. Dobbiamo dare il massimo e il mister ce lo dice sempre perché se facciamo bene in allenamento poi i risultati si vedono in partita.

Non siamo ancora completi

Pellegrino ha poi parlato del percorso che attende la Fiorentina, sottolineando come il gruppo abbia ancora margini di crescita.

Questo lavoro ci serve per crescere come squadra, dobbiamo crescere ancora tanto ma diamo ogni giorno il massimo per aumentare il nostro livello. Sempre bello segnare, ma ora dobbiamo pensare al bene della squadra.

Parole che raccontano di quanto ancora la Fiorentina sia un cantiere aperto e sul lavoro che Paolo Vanoli ha ancora da svolgere.