Un'indicazione molto interessante che arriva dall’amichevole contro il Signa riguarda la fascia destra. L’idea di utilizzare Jimenez e Dodò insieme per quanto visto al Viola Park, ha funzionato e bene.

Il punto non è soltanto la presenza contemporanea dei due, ma il modo in cui riescono a dividersi gli spazi. Spesso si scambiano le posizioni: uno si alza, l’altro resta più basso, con Dodò che tende frequentemente a partire da una posizione più arretrata. Quando però è il brasiliano a spingere, Jimenez è pronto a scalare e garantire equilibrio.

Uno largo, l’altro dentro

Un altro movimento interessante riguarda l’ampiezza. Quando uno dei due si accentra, l’altro rimane largo, praticamente con i piedi sulla linea laterale. Un’alternanza che permette di non perdere mai una soluzione esterna e, allo stesso tempo, di creare superiorità in altre zone del campo.

È una dinamica che può rendere meno prevedibile la manovra sulla destra, perché non c’è una posizione fissa assegnata ai due giocatori. L’importante deve essere la lettura del movimento del compagno: se uno entra dentro, l’altro allarga; se uno sale, l’altro copre.

Jimenez può diventare un’arma anche davanti

E proprio Jimenez ha mostrato di poter essere molto pericoloso anche quando viene utilizzato più avanti. L'ex Milan ha spinto bene, cercando spesso l’uno contro uno e arrivando quasi sempre al cross dopo aver puntato il diretto avversario.

Questo aspetto potrebbe tornare particolarmente utile anche in campionato. Con un attaccante come Pellegrino, forte nel gioco aereo e rapace d'area di rigore, avere un giocatore capace di saltare l’uomo e mettere palloni dalla fascia può diventare una soluzione offensiva alternativa, sia in caso di assenza di un esterno di ruolo, sia per dare più imprevedibilità alla manovra viola.

Contro il Signa era solo un’amichevole, ma la coppia Jimenez-Dodò sulla fascia destra ha lasciato uno spunto tattico molto interessante che merita di essere seguito. Dal momento che Jimenez quella situazione è andata a ricoprirla Joao Mario, con Valdepenas a sinistra.