Ed eccoci qua, a cimentarci nello sport preferito di milioni di italiani: criticare il ct della Nazionale. Viene facilissimo dopo una sconfitta e a maggior ragione dopo gli ultimi fallimenti in serie, ma qui siamo su Violanews e quindi la critica verte su una virgola rispetto al quadro generale: Nicolò Fagioli.

"Lo vedo più come mezzala in stile Verratti, può gestire il possesso come un interno e mi piace molto in quella posizione. Poi, esattamente come succede a Tonali, oggi possiede le qualità per adattarsi a fare anche il regista puro", ha detto Roberto Mancini dopo lo 0-2 col Belgio che ha aperto la Nations League degli Azzurri.

Ci può stare, alla fine Fagioli nasce calcisticamente in posizione più avanzata, la mezzala la sa fare eccome, infatti anche a Firenze nei suoi primi tempi lo abbiamo visto al fianco di Cataldi con Palladino allenatore. Il punto è: chi fa il vertice basso se Fagioli fa la mezzala? Guardate l'elenco di centrocampisti a disposizione di Mancini.

Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Domanda: quali fareste giocare da registi, tra questi? La risposta del 99,9% dei lettori immaginiamo possa essere Fagioli e Ricci, chiamato al posto di Cristante, con anche Locatelli fuori causa a lungo. Invece no: i registi di Mancini sono Romano, disastroso col Belgio, e Mandragora.

Tutto al contrario

In pratica, in un centrocampo a tre, Mancini impiega come registi la mezzala del Cagliari Romano e la mezzala del Torino, che noi conosciamo bene in quanto ex viola, Mandragora, e come mezzala il regista della Fiorentina Fagioli.Secondo noi no, ma non prendetela come un'opinione che viene da un giornalista. Prendetela come un'opinione che viene da altri tre allenatori, ovvero Pisacane, che da regista impiega Winks, Abate, che nel cuore del centrocampo mette Ilkhan, e Vanoli, che ha salvato la Fiorentina facendo evolvere Fagioli in un meraviglioso vertice basso.

Ecco, secondo noi la chiave di volta sta tutta qua: tornando alle parole di Mancini, Tonali sì che si può "adattare" a fare il regista: una volta rientrata l'emergenza, torna lesto nel suo ruolo. Invece Vanoli non ha semplicemente adattato Fagioli a playmaker, idea che tra l'altro era stata di Spalletti ct nel 2024; l'ha fatto evolvere, lasciandolo lì in quanto lì, adesso, rende meglio che da mezzala.E Verratti? Anche Verratti si è evoluto a suo tempo, nella direzione inversa: da regista che era nel Pescara a mezzala nel PSG e in Nazionale. Far fare il Verratti a Fagioli è come farlo regredire di più di due anni nella sua evoluzione calcistica...