Pessime notizie dalla sosta per le nazionali per quanto riguarda l'attaccante della Lazio, in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, Albert Gudmundsson. L'impegno con la maglia dell'Islanda si è trasformato in un incubo dopo nemmeno mezz'ora di gioco.

La caduta e il cambio forzato al 27'

Nel corso della sfida valida per i gironi di Nations League tra la sua Islanda e l'Estonia, l'attaccante è stato costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco già al minuto 27. A tradire il giocatore è stata una brutta e rovinosa caduta dopo un contrasto di gioco: le prime immagini e le notizie che filtrano dal campo evidenziano un forte trauma alla spalla e alla zona del costato.

Al momento non sono ancora emersi ulteriori dettagli sulla reale entità del problema fisico accusato dall'ex attaccante gigliato. Il calciatore verrà sottoposto agli accertamenti strumentali del caso nelle prossime ore e al termine della partita per valutare l'eventuale interessamento osseo o articolare.