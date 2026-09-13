L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, sul posizionamento in campo di Albert Gudmundsson
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, dopo il pareggio con il Milan per 2-2, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole sul calciatore ex Fiorentina:
Secondo me può fare tutti i ruoli: può fare l'esterno, oggi (ieri, ndr) è entrato come mezzala, ma può fare anche il falso nove. Ha qualità, lo vedo in tutte le posizioni, poi vediamo gara dopo gara. Siamo contenti di averlo con noi.
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