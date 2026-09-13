L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, sul posizionamento in campo di Albert Gudmundsson

Redazione VN
Copertina Brovarone Fiorentina

Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola

L'allenatore della Lazio, Gennaro Gattuso, dopo il pareggio con il Milan per 2-2, ha parlato ai microfoni di Dazn anche di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole sul calciatore ex Fiorentina:

Secondo me può fare tutti i ruoli: può fare l'esterno, oggi (ieri, ndr) è entrato come mezzala, ma può fare anche il falso nove. Ha qualità, lo vedo in tutte le posizioni, poi vediamo gara dopo gara. Siamo contenti di averlo con noi.
Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27

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