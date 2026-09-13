Beto, per caratteristiche, è la punta perfetta per Paolo Vanoli, ma a Venezia è parso ancora indietro di condizione. E questa situazione può avvantaggiare, e non di poco, Mateo Pellegrino, che nelle ultime gare ha segnato due gol. L'ex attaccante del Parma continua a seguire la propria strada per convicere il nuovo tecnico viola e martedì, in Coppa Italia contro il Pisa, avrà un'altra occasione per dimostrare il suo valore.

Due gol "non da lui"

La garra argentina che piace a Firenze

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