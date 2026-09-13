Mateo Pellegrino pronto a sovvertire le gerarchie di Paolo Vanoli
Bello vedervi così uniti e calati nella mentalità richiesta. Avanti ragazzi viola
Beto, per caratteristiche, è la punta perfetta per Paolo Vanoli, ma a Venezia è parso ancora indietro di condizione. E questa situazione può avvantaggiare, e non di poco, Mateo Pellegrino, che nelle ultime gare ha segnato due gol. L'ex attaccante del Parma continua a seguire la propria strada per convicere il nuovo tecnico viola e martedì, in Coppa Italia contro il Pisa, avrà un'altra occasione per dimostrare il suo valore.
Due gol "non da lui"L'argentino si è fatto trovare pronto nel momento giusto, segnando due gol che non sono proprio nelle sue corde: il primo con una gran botta da fuori, di rabbia, l'altro involandosi in contropiede e dimostrando a tutti che non è lento come tutti pensavano. Ovviamente, la sua qualità migliore resta il colpo di testa, non a caso nella passata stagione, con la maglia dei ducali, è stato il migliore in Serie A nel segnare reti di testa (ben 6).
La garra argentina che piace a FirenzeSi tratta di un centravanti di struttura, alla Toni, che sfrutta la sua grande fisicità a servizio della squadra, proteggendo molto bene il pallone e servendolo ai compagni. Ma non è solo questo. E in questo avvio di stagione lo abbiamo visto. L'ottima intesa con Mastantuono potrebbe farlo salire decisamente nelle gerarchie e Firenze sembra essere molto incuriosita dalla sua grande voglia di dimostrare. Non è un caso che nella Fiorentina i calciatori sudamericani entrino subito nel cuore della tifoseria. E anche per Pellegrino sta accadendo la stessa identica cosa. Il dare tutto per la maglia e quell'esultanze liberatorie, di rabbia, non passeranno mai indifferenti. Il classe 2001 non è più considerato un "giovane" ma poco importa. La scintilla è scoccata, ora tocca a lui dimostrare sul campo che quanto visto nelle ultime due partite non è stato solo un caso.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Giovanili
FINALE Primavera Fiorentina 0-1 Empoli: altra sconfitta, viola ultimi in classifica
News viola
Il tifoso lontano: lettera aperta a Catherine Commisso
Probabili formazioni
Fiorentina-Pisa, probabili formazioni: spazio al turnover. Oulai in dubbio
Rassegna stampa
Antognoni: "Mastantuono come Baggio, Rui e Bertoni. Ma doveva avere la 10"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti