Le parole di Mateo Pellegrino al termine della gara, vinta per 2-4 dalla Fiorentina, al Penzo contro il Venezia di Stroppa

Matteo Torniai
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Tutte le quote migliori della 4a giornata

Al termine del successo per 2-4 ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Venezia, l'attaccante viola Mateo Pellegrino ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando lo spirito di gruppo e svelando un retroscena sul post-partita.

La forza del gruppo e la prima vittoria

Pellegrino ha messo in evidenza la reazione caratteriale mostrata dal gruppo rispetto ai precedenti impegni di campionato:

La squadra ha fatto molto bene. Si è vista quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente è mancata nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, ma perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è l'importante per la squadra. È una vittoria di squadra.

Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Il promesso festeggiamento con Mastantuono

Nel finale del suo intervento, il centrale ha svelato una promessa fatta con il compagno di squadra Franco Mastantuono, grande protagonista della serata con una tripletta:

Dopo la prima vittoria io e Mastantuono vogliamo organizzare una grigliata al Viola Park per festeggiare la prima vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti