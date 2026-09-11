Le parole di Mateo Pellegrino al termine della gara, vinta per 2-4 dalla Fiorentina, al Penzo contro il Venezia di Stroppa
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Al termine del successo per 2-4 ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Venezia, l'attaccante viola Mateo Pellegrino ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando lo spirito di gruppo e svelando un retroscena sul post-partita.
La forza del gruppo e la prima vittoria
Pellegrino ha messo in evidenza la reazione caratteriale mostrata dal gruppo rispetto ai precedenti impegni di campionato:
La squadra ha fatto molto bene. Si è vista quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente è mancata nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, ma perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è l'importante per la squadra. È una vittoria di squadra.
Il promesso festeggiamento con Mastantuono
Nel finale del suo intervento, il centrale ha svelato una promessa fatta con il compagno di squadra Franco Mastantuono, grande protagonista della serata con una tripletta:
Dopo la prima vittoria io e Mastantuono vogliamo organizzare una grigliata al Viola Park per festeggiare la prima vittoria.
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