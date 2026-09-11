Al termine del successo per 2-4 ottenuto dalla Fiorentina sul campo del Venezia, l'attaccante viola Mateo Pellegrino ha commentato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN, sottolineando lo spirito di gruppo e svelando un retroscena sul post-partita.

Pellegrino ha messo in evidenza la reazione caratteriale mostrata dal gruppo rispetto ai precedenti impegni di campionato:

La squadra ha fatto molto bene. Si è vista quella cattiveria, quella voglia di vincere che sicuramente è mancata nelle altre partite, quindi siamo contenti per quello, non per l'individualità, ma perché abbiamo portato a casa la prima vittoria e quello è l'importante per la squadra. È una vittoria di squadra.