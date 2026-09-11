MASTANTUONO 8,5 - Ricami interessanti già nei primi minuti. Poi nel momento di difficoltà (dopo l'1-0) sale in cattedra, come fanno i campioni. Si inventa dal nulla la rete del pareggio con una grande giocata. E poi fa bis, con reattività e precisione su un pallone vagante. Nella ripresa cala, ma trova (fortunosamente) una clamorosa tripletta. Se è vero che Grosso non lo voleva, forse stasera si farà qualche domanda.

BETO 5,5 - Macchinoso, non inizia benissimo, con un paio di palloni persi. Al 17' prova il gran gol in acrobazia ma liscia il pallone. Partecipa all'azione del 2-1 e fa la cosa giusta, cioè lasciare palla a Mastantuono. Fisicamente ancora un po' indietro, perde spesso il tempo della giocata, da rivedere.