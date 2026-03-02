Simone Bargellini

La Fiorentina ha temuto la beffa. Ora il sogno di un centrocampo "montelliano"
Il grande intrigo Oulai e la (nuova) dimostrazione di forza della Fiorentina
Fiorentino doc, classe 1983. Calciofilo fin dalla nascita, è una colonna di Violanews dal lontano 2005. Nel frattempo ha maturato esperienze professionali presso (tra le altre) Football Data, Sky Sport, Radio Blu, Rtv38 e Radio Sportiva (8 anni). Attualmente è voce del Pentasport su Radio Bruno, fa parte anche del team pagelle di Fantacalcio.it
Il grande intrigo Oulai e la (nuova) dimostrazione di forza della Fiorentina
Piccola doccia gelata per chi sperava di veder arrivare Inao Oulai oggi a Firenze. Contrariamente ad alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, non sarà questo il giorno del centrocampista…
Il prossimo colpo potrebbe davvero essere Inao Oulai. La Fiorentina ha puntato il mirino con forza sul centrocampista del Trabzonspor, protagonista al Mondiale con la Costa d'Avorio. E dopo un…
Presente ma anche e soprattutto futuro. La Fiorentina sta seguendo una linea guida chiarissima nella costruzione della squadra: giocatori giovani con grande potenziale. Ed è probabile che si…
Nello staff di Fabio Grosso c'è anche l'ex viola Raffaele Longo, come annunciato dalla Fiorentina. Un nome che riporta alla memoria la stagione della C2, ma che è diventato noto anche ai più giovani…
Qualche segnale c'era stato. L'acquisto di Viery, promessa del calcio brasiliano, poi quello di Dragusin, difensore in cerca di rilancio e potenzialmente di fascia alta. Due innesti onerosi, in un…
Non uno, ma due. La Fiorentina ha deciso di cambiare volto alla difesa e di intervenire in modo massiccio anche in un reparto che sembrava già discretamente coperto da Ranieri, Pongracic e Comuzzo.
Investimento pesante su un ruolo "non prioritario": è un indizio
La conferenza stampa di Fabio Paratici è il tema catalizzante del mondo Fiorentina da 48 ore. Chi si aspettava grandi "titoli" è rimasto deluso, il direttore sportivo è rimasto sul generale su quasi…
L'annuncio di Fabio Grosso non ha esattamente acceso l'entusiasmo dei tifosi. Tra chi avrebbe desiderato un allenatore di "nome" e chi avrebbe confermato Vanoli in panchina, intorno all'ex Sassuolo si…
COMUZZO 5 - Menomale che la stagione è finita, quest'anno non ne ha azzeccata una. Anche in una serata in cui stava facendo il suo, finisce per combinare la frittata. GOSENS 5,5 - Un po' in affanno…
Non c'è due senza tre. Per la terza volta consecutiva, la Fiorentina chiuderà il campionato tra fischi e (probabile) contestazioni. Era successo il 2 giugno 2024 quando, al termine di…
Si concluderà venerdì la settima stagione dell'era Commisso e, visto quanto è stata complicata, verrebbe semplice tirare in ballo "la crisi del settimo anno". Avete presente? Nelle coppie il settimo…
Vi spieghiamo perchè la Fiorentina pensa (anche) a De Rossi
Spunta il nome di Lorenzo Lucca per l'attacco del futuro della Fiorentina. Il centravanti classe 2000 era stato accostato ai viola già negli anni passati e, secondo la Gazzetta dello Sport di oggi,…
L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto oggi a Radio Bruno per parlare dell'attualità di casa viola. Queste le sue parole: "Mi aspetto che la Fiorentina metta in campo la…
I primi spifferi che arrivavano da Roma nei giorni scorsi abbiamo scelto di ignorarli. Poi qualche voce un po' più "autorevole" è iniziata a rimbalzare ieri e infine ci ha messo il carico Gianluca Di…
Come leggere il finale di stagione viola? Marco Bucciantini ci porta nella sua analisi
PONGRACIC 6,5 - Ex di turno, gioca con personalità e autorevolezza. Si permette un paio di uscite palla al piede in bello stile. Mette pezze decisive in mischia respingendo tanti assalti. RANIERI 6 -…
PONGRACIC 6 - Qualche incertezza nel primo tempo, ripresa di sostanza. Ci mette quella grinta che serve. COMUZZO 5,5 - Schierato da centrale, ha vita dura nel duello con Mateta. Impacciato in…
DODO 6 - Meno continuo nelle sue progressioni offensive, anche se partecipa all'azione del gol. Tiene la posizione con qualche sbavatura difensiva. RUGANI 6 - Alla seconda da titolare, scaccia gli…
Marco Masini si unisce al coro di elogi per Nicolò Fagioli, uomo del momento in casa Fiorentina e non solo per il gol (decisivo) di sabato al Bentegodi. Ospite di Lady Radio, il cantante ha detto:…
Il dibattito, complice la sosta, si è già scatenato: Vanoli sì o Vanoli no? L'argomento è, ovviamente, il futuro allenatore della Fiorentina che poi, forse, potrebbe essere anche quello presente. A…
E se vi dicessi che, forse, Cher Ndour è uno degli acquisti più azzeccati delle ultime sessioni di mercato? Lo so, non è diventato un fenomeno perchè ha segnato un gol all'Inter, ma il ragionamento è…
Un gol e un assist, Roberto Piccoli è stato finalmente decisivo nella trasferta di Cremona. E quando incidi così tanto negli episodi, il voto in pagella sale (giustamente) con una media del 7,5. Una…
"C'è una differenza, che sembra piccola ma è sostanziale, tra il fare una cosa al 100% e il volere una cosa al 100% quasi con la disperazione di volerla. Se vado a lavorare dalle 8 alle 18, ho fatto…