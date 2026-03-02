Simone Bargellini

| Vice Direttore

Fiorentino doc, classe 1983. Calciofilo fin dalla nascita, è una colonna di Violanews dal lontano 2005. Nel frattempo ha maturato esperienze professionali presso (tra le altre) Football Data, Sky Sport, Radio Blu, Rtv38 e Radio Sportiva (8 anni). Attualmente è voce del Pentasport su Radio Bruno, fa parte anche del team pagelle di Fantacalcio.it