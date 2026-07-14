VN – Accordo più vicino per Oulai. Cosa manca per chiudere

Proseguono i contatti per il centrocampista ivoriano classe 2006. La Fiorentina insiste con il Trabzon

Simone Bargellini Vice direttore 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 19:22)

Il prossimo colpo potrebbe davvero essere Inao Oulai. La Fiorentina ha puntato il mirino con forza sul centrocampista del Trabzonspor, protagonista al Mondiale con la Costa d'Avorio. E dopo un tentativo di smentita di qualche giorno fa, ha continuato a lavorare per trovare un accordo con il club turco. Le parti si sono avvicinate tantissimo rispetto al punto di partenza: i turchi chiedevano 35 mentre i viola partivano da 20 milioni.

Il punto di incontro è stato trovato intorno a 30 milioni di euro. Secondo quanto abbiamo raccolto, la Fiorentina si è spinta fino a 27 milioni più 3 di bonus e anche una percentuale sulla rivendita futura del 10%. Ma ci sono ancora alcuni dettagli da limare. In particolare balla la percentuale del 20% sul guadagno netto che spetta al Bastia, come da accordi stipulati al momento del trasferimento della scorsa estate dalla Francia alla Turchia.

Il Trabzonspor vorrebbe che fosse la Fiorentina ad accollarsi buona parte di questa cifra (circa 4-5 milioni). Inoltre si discute della dilazione di pagamento, che la Fiorentina vorrebbe spalmare in 4 anni mentre il Trabzon è fermo sui 3.

I contatti sono in corso anche nella giornata di oggi, sintomo della volontà della Fiorentina di chiudere il colpo Oulai. Il giocatore ha già detto sì e spera che l'affare possa chiudersi in maniera positiva.