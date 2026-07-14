Oso tra Inghilterra e Grecia: la Fiorentina adesso che fa?

Il nome di Oso è sempre più al centro del mercato. Il terzino sinistro del Siviglia è diventato ormai noto a Firenze dopo i contatti delle ultime settimane portate avanti dalla Fiorentina. La chiusura dell'affare Valdepenas , che gioca nello stesso ruolo, potrebbe però significare un'uscita di scena dei viola . Almeno in linea teorica.

Intanto gli ultimi rumors accostano Oso ad altri due club: il Nottingham Forest in Inghilterra e l'Olympiakos in Grecia. Curiosamente le due società fanno capo allo stesso proprietario, il magnate Marinakis. E se in un primo momento sembrava la Premier League l'approdo più probabile per Oso, adesso si sta facendo insistente anche l'ipotesi greca.