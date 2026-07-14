Oso tra Inghilterra e Grecia: la Fiorentina adesso che fa?

E la Fiorentina che farà? I viola si erano portati molto avanti per il giocatore spagnolo con cittadinanza argentina, resta da capire se Paratici a questo punto si tirerà fuori dalla contesa.
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Il nome di Oso è sempre più al centro del mercato. Il terzino sinistro del Siviglia è diventato ormai noto a Firenze dopo i contatti delle ultime settimane portate avanti dalla Fiorentina. La chiusura dell'affare Valdepenas, che gioca nello stesso ruolo, potrebbe però significare un'uscita di scena dei viola. Almeno in linea teorica.
Intanto gli ultimi rumors accostano Oso ad altri due club: il Nottingham Forest in Inghilterra e l'Olympiakos in Grecia. Curiosamente le due società fanno capo allo stesso proprietario, il magnate Marinakis. E se in un primo momento sembrava la Premier League l'approdo più probabile per Oso, adesso si sta facendo insistente anche l'ipotesi greca.
E la Fiorentina che farà? I viola si erano portati molto avanti per il giocatore spagnolo con cittadinanza argentina, resta da capire se Paratici a questo punto si tirerà fuori dalla contesa.
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