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Thorstvedt verso la Turchia? Fanatik: “Italiano è fiducioso di averlo”

Thorstvedt verso la Turchia? Fanatik: “Italiano è fiducioso di averlo” - immagine 1
Thorstvedt-Fiorentina, la pista si raffredda? Le ultime indiscrezioni dalla Turchia
Redazione VN

Il Besiktas sta conducendo un mercato importante. L'arrivo di Trossard dall'Arsenal ha acceso l'entusiasmo intorno alla squadra allenata da Vincenzo Italiano. E il prossimo colpo potrebbe arrivare dalla Serie A.

Secondo la testata Fanatik, infatti, il Besiktas sta provando a stringere per Kristian Thorstvedt, giocatore del Sassuolo da tempo nel mirino anche della Fiorentina che però, dopo l'arrivo di Atta e quello possibile di Oulai, sembra essersi un po' defilata. La stessa fonte riferisce che Italiano si sarebbe detto fiducioso riguardo all'arrivo a Istanbul del centrocampista norvegese.

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