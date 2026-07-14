Il Besiktas sta conducendo un mercato importante. L'arrivo di Trossard dall'Arsenal ha acceso l'entusiasmo intorno alla squadra allenata da Vincenzo Italiano. E il prossimo colpo potrebbe arrivare dalla Serie A.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Thorstvedt verso la Turchia? Fanatik: “Italiano è fiducioso di averlo”
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Thorstvedt verso la Turchia? Fanatik: “Italiano è fiducioso di averlo”
Thorstvedt-Fiorentina, la pista si raffredda? Le ultime indiscrezioni dalla Turchia
Secondo la testata Fanatik, infatti, il Besiktas sta provando a stringere per Kristian Thorstvedt, giocatore del Sassuolo da tempo nel mirino anche della Fiorentina che però, dopo l'arrivo di Atta e quello possibile di Oulai, sembra essersi un po' defilata. La stessa fonte riferisce che Italiano si sarebbe detto fiducioso riguardo all'arrivo a Istanbul del centrocampista norvegese.
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