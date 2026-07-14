Mercato Fiorentina, occhi su un giovane talento del Milan figlio di un ex viola

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e a programmare il proprio futuro e guarda con attenzione ai prospetti del panorama italiano. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola c’è quello di Christian Comotto, promettente centrocampista classe 2008 del Milan e, soprattutto, figlio di Gianluca Comotto, ex difensore che ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 2008 e il 2011.