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Mercato Fiorentina, occhi su un giovane talento del Milan figlio di un ex viola

Mercato Fiorentina, occhi su un giovane talento del Milan figlio di un ex viola - immagine 1
Continua lo scatenato mercato della Fiorentina. Il club viola ha messo nel mirino un talento del Milan, figlio di un ex-difensore viola.
Redazione VN

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato e a programmare il proprio futuro e guarda con attenzione ai prospetti del panorama italiano. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza viola c’è quello di Christian Comotto, promettente centrocampista classe 2008 del Milan e, soprattutto, figlio di Gianluca Comotto, ex difensore che ha vestito la maglia della Fiorentina tra il 2008 e il 2011.

Gianluca Comotto ha collezionato 99 presenze con la Fiorentina. Ora potrebbe essere il figlio Christian a raccogliere idealmente il testimone, anche se nel ruolo di centrocampista.

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina è tra i club interessati al giovane talento rossonero. Sulle sue tracce c’è anche il Torino e, al momento, entrambe le società starebbero valutando un’operazione in prestito.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi prospetti più interessanti. Il club rossonero, infatti, sta lavorando da tempo al rinnovo del contratto di Comotto, considerato un elemento di prospettiva per il futuro.

La situazione resta in evoluzione, ma l’interesse della Fiorentina conferma la volontà del club di investire sui giovani di qualità.

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