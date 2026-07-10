Cor.Fio: “Atta: da Udine non si aspettavano la Fiorentina. Bruciato il Milan”

Paratici ha anticipato la concorrenza per Atta, anche grandi club come il Milan

Per Arthur Atta la Fiorentina ha giocato d'antcipo, tanto che da Udine i viola non erano attesi come la pretendente principale, come riporta il Corriere Fiorentino.

L'accordo prevede un investimento da 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, oltre a bonus e alla possibilità di acquisire successivamente un'ulteriore quota del giocatore. Una mossa con cui la Fiorentina ha anticipato la concorrenza di diversi club, tra cui Milan (la squadra più interessata), Juventus, Inter e alcune società inglesi.