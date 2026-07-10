Per Arthur Atta la Fiorentina ha giocato d'antcipo, tanto che da Udine i viola non erano attesi come la pretendente principale, come riporta il Corriere Fiorentino.
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Cor.Fio: “Atta: da Udine non si aspettavano la Fiorentina. Bruciato il Milan”
Paratici ha anticipato la concorrenza per Atta, anche grandi club come il Milan
L'accordo prevede un investimento da 25 milioni di euro per il 70% del cartellino, oltre a bonus e alla possibilità di acquisire successivamente un'ulteriore quota del giocatore. Una mossa con cui la Fiorentina ha anticipato la concorrenza di diversi club, tra cui Milan (la squadra più interessata), Juventus, Inter e alcune società inglesi.
Atta ha firmato un contratto fino al 2031 e percepirà uno stipendio di circa 1,3 milioni di euro a stagione, in linea con i parametri economici del club viola. Un vero e proprio blitz di Paratici.
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