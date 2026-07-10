Gazzetta: “Dodò dice sì al Napoli, ma l’entourage fissa i tempi. I dettagli”

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si sarebbe mosso con grande decisione per l'esterno brasiliano Dodò . Il club azzurro avrebbe infatti già avviato e addirittura ultimato un discorso concreto proprio con il terzino viola per il suo trasferimento all'ombra del Vesuvio .

Il Napoli non ha infatti intenzione di sferrare l'assalto definitivo con la Fiorentina finché non si concretizzeranno alcune cessioni nel proprio organico, una condizione necessaria per fare spazio al brasiliano e finanziare il colpo. Questo temporeggiare, però, rischia di complicare i piani dei campani. L'entourage di Dodò ha già chiarito espressamente alla dirigenza azzurra che il giocatore potrà tergiversare, ma non poi così tanto. Il brasiliano aspetta, ma le tempistiche stringono e la Fiorentina resta alla finestra.