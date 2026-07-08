Gianfranco Monti è così intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per dire la sua riguardo al mercato viola fatto finora. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Ottimo inizio di mercato. Gud e Dodo? Pensavo fossero più gettonati”
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Monti: “Ottimo inizio di mercato. Gud e Dodo? Pensavo fossero più gettonati”
Monti interviene al Pentasport: "Stanno facendo mercato senza sprecare soldi. Pensavo ci fosse più richiesta per Dodo, che troverà squadra"
Fare un mercato così mi piace. Non stanno buttando via soldi, ma stanno comprando ciò che vogliono senza farsi prendere dall'ansia. Dragusin è un ottimo acquisto, di Viery ne parlano bene tutti. La bravura di Paratici deve essere quella di andare a prendere i migliori per la Fiorentina, non gente inarrivabile ma i migliori per questa squadra.
Le priorità—
Adesso sono molto curioso degli esterni. Koleosho l'ho visto in Under 21, mi piace: salta l'uomo, è interessante. De Gea? Speriamo che non abbia mercato, lo terrei molto volentieri. Su Gudmundsson e Dodo pensavo ci fosse più interesse, anche se penso che il secondo alla fine troverà una soluzione di prima fascia. Ci sono grandi squadre su di lui, ma nessuna che attacchi davvero.
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