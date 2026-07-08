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Bongiorni: “Andreazzoli ottimo per la Primavera. Ma il vero obiettivo è uno”

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Bongiorni su Andreazzoli: "Ottimo per far crescere i giovani, ma ogni anno andrebbero portati 2/3 in prima squadra"
Redazione VN

Antonio Bongiorni ha fatto il suo intervento al Pentasport di Radio Bruno:

Andreazzoli è cresciuto con Spalletti, è arrivato in Serie A ma conosce molto bene i giovani. Può essere un'importante guida anche per gli allenatori delle altre giovanili.

Il vero obiettivo

—  

Lui è bravo nel far crescere i giovani, sa come allenarli bene. Anno scorso la Primavera ha vinto lo scudetto, bisognerebbe mettere ogni anno 2/3 giocatori in prima squadra.

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