Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Riccardo Galli, intervenuto con queste parole per esprimersi circa il mercato viola:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv R. Galli: “Comprare prima di vendere. Ecco come Gud diventerebbe la quarta scelta”
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R. Galli: “Comprare prima di vendere. Ecco come Gud diventerebbe la quarta scelta”
Riccardo Galli al Pentasport: "Bisogna comprare giocatori prima di venderli. Gudmundsson potrebbe diventare la quarta scelta in attacco"
Le ultime operazioni di mercato sono state molto caotiche. In questo momento si sta ricostruendo una squadra tramite Paratici. Arriveranno delle cessioni, ma prima dobbiamo comprare per restare coperti. Su Fagioli sono tranquillo, anche se penso che intorno a lui possa esserci qualcosa.
Il reparto d'attacco—
Dopo l'operazione Dragusin, mi aspetto buone cose anche per il reparto d'attacco. Immagino che Paratici abbia la stoffa per portare alla Fiorentina giocatori che in altri momenti sarebbero stati difficili da prendere. Se Gud rimane, diventa la quarta scelta rispetto ai 3 che arriveranno. Il grande silenzio su Kean sottolinea che non ci sia un grande mercato intorno a lui. La società deve essere intelligente nel parlare col ragazzo: se rimane volentieri bene, ma se fa capire di essere pronto a partire, la Fiorentina farà le sue valutazioni. Ma in questo momento, pare che nessuno stia valutando di prenderlo a 40 milioni.
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