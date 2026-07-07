Giampaolo Marchini, ospite al Pranzo Con Il Pentasport
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Marchini: “Fagioli? Questa stagione sarà decisiva. Ecco chi vorrei a Firenze”
news viola
Marchini: “Fagioli? Questa stagione sarà decisiva. Ecco chi vorrei a Firenze”
Giampaolo Marchini al Pentasport si sofferma sul mercato viola e su Nicolò Fagioli: "La prossima stagione sarà decisiva"
A me piacerebbe veramente tanto vedere Udogie con la maglia della Fiorentina; potrebbe essere la soluzione ideale per un reparto che si sta sviluppando molto bene. Credo che la Fiorentina si stia strutturando nella maniera migliore, anche per quanto riguarda il settore giovanile: sono pienamente a favore sulla scelta di Andreazzoli.
Fagioli—
La prossima stagione sarà decisiva, non tanto per la Fiorentina, ma per la sua definitiva consacrazione. Le premesse ci sono, poi però devono essere tradotte in prestazioni costanti per tutta la stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA