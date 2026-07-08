VIOLA NEWS news viola radio e tv La Russa: “Ricordo la Fiorentina per Hamrin. Perché la definisco un’eterna promessa”

news viola

La Russa: “Ricordo la Fiorentina per Hamrin. Perché la definisco un’eterna promessa”

La Russa: “Ricordo la Fiorentina per Hamrin. Perché la definisco un’eterna promessa” - immagine 1
La Russa interviene al Pentasport: "Fiorentina eterna promessa, sorrido pensando ad Hamrin. Ecco chi preferisco al mondiale"
Redazione VN

Abbiamo sentito la voce di Ignazio La Russa al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Vedo una partita al giorno del mondiale. Faccio il tifo per l'Argentina  perché è la squadra più italiana che ci sia. Mancini lo stimo, è un professionista come gli altri, non è vero che si è comportato diversamente da Conte. Il primo lo vedo bene per una Nazionale, Conte per un campionato.

E sulla Fiorentina...

—  

La Fiorentina è un'eterna promessa, è una squadra simpatica. Se dovessi nominare il mio preferito della Fiorentina direi Hamrin.

Leggi anche
R. Galli: “Comprare prima di vendere. Ecco come Gud diventerebbe la quarta scelta”
Lo Monaco: “Mercato Paratici? Niente di eccezionale. Viery non era urgente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA