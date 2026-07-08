Abbiamo sentito la voce di Ignazio La Russa al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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La Russa: “Ricordo la Fiorentina per Hamrin. Perché la definisco un’eterna promessa”
La Russa interviene al Pentasport: "Fiorentina eterna promessa, sorrido pensando ad Hamrin. Ecco chi preferisco al mondiale"
Vedo una partita al giorno del mondiale. Faccio il tifo per l'Argentina perché è la squadra più italiana che ci sia. Mancini lo stimo, è un professionista come gli altri, non è vero che si è comportato diversamente da Conte. Il primo lo vedo bene per una Nazionale, Conte per un campionato.
E sulla Fiorentina...—
La Fiorentina è un'eterna promessa, è una squadra simpatica. Se dovessi nominare il mio preferito della Fiorentina direi Hamrin.
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