Una delle trattative che tiene banco in queste ore è quella tra Napoli e Boca Juniors per Zeballos. L'ala classe 2002 non ha rinnovato con gli argentini, e la dirigenza di Riquelme lo ha messo fuori rosa. Il Napoli vuole approfittarne, anche se pure la Fiorentina aveva seguito il profilo di Zeballos. Gli Azzurri devono prima cedere alcuni esuberi, come scrive Fabrizio Romano. Uno di questi è l'olandese Noa Lang, altro giocatore accostato alla Fiorentina, vista la necessità di Grosso sulle fasce.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Intreccio Zeballos: il Napoli lo blocca, ma prima deve cedere Lang
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Intreccio Zeballos: il Napoli lo blocca, ma prima deve cedere Lang
Il Napoli è forte su Zeballos, ma prima deve cedere esuberi come Noa Lang
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