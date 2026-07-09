CorSport: “Prezzo Oulai fuori budget, ma rimane un obiettivo di Paratici”

Nei giorni scorsi la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista classe 2006 Inao Oulai. Il Trabzonspor, proprietario del suo cartellino, ha alzato il tiro chiedendo 35-40 milioni.

Una cifra giudicata fuori budget. Questo non toglie che la dirigenza viola stia continuando a dialogare con l’ivoriano. Paratici e Goretti sono a conoscenza delle difficoltà enormi di un’operazione simile, motivo per cui prendono tempo e restano alla finestra.