Nei giorni scorsi la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista classe 2006 Inao Oulai. Il Trabzonspor, proprietario del suo cartellino, ha alzato il tiro chiedendo 35-40 milioni.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Prezzo Oulai fuori budget, ma rimane un obiettivo di Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “Prezzo Oulai fuori budget, ma rimane un obiettivo di Paratici”
Nei giorni scorsi la Fiorentina ha sondato il terreno per il centrocampista classe 2006 Inao Oulai
Una cifra giudicata fuori budget. Questo non toglie che la dirigenza viola stia continuando a dialogare con l’ivoriano. Paratici e Goretti sono a conoscenza delle difficoltà enormi di un’operazione simile, motivo per cui prendono tempo e restano alla finestra.
Sta di fatto che l’asse con la Turchia è caldo: Oulai piace e resta un obiettivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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