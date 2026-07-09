Il Torino penso a Comuzzo, ma il prestito è l’unica via percorribile

Dopo gli arrivi di Dragusin e Vieri il difensore rischia meno spazio: Toro, Bologna e Sassuolo monitorano il classe 2005.

Redazione VN 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 10:58)

Il futuro di Pietro Comuzzo è uno dei temi da monitorare in casa Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo gli arrivi in viola di Dragusin e Vieri il difensore classe 2005 potrebbe trovare meno spazio nel nuovo corso targato Paratici-Grosso, passando da titolare a possibile alternativa.

Una situazione che non sarebbe gradita al giovane centrale, già nel giro della Nazionale con due presenze, e che potrebbe portare a una valutazione sul futuro. La Fiorentina, però, non vorrebbe perdere il controllo del giocatore: per questo motivo l'ipotesi più gradita sarebbe quella del prestito, eventualmente con diritto di riscatto.

Comuzzo resta un profilo molto apprezzato sul mercato, con una valutazione che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Nei giorni scorsi la Lazio aveva chiesto informazioni, mentre Bologna e Sassuolo avrebbero già avviato i primi contatti con l'entourage del difensore.

Nelle ultime ore si è aggiunto anche il Torino. Il club granata è alla ricerca di rinforzi in difesa e l'identikit del classe 2005, giovane e italiano, piace alla dirigenza guidata da Urbano Cairo e dal direttore sportivo Gianluca Petrachi. La formula del prestito potrebbe rappresentare la soluzione ideale per permettere a Comuzzo di giocare con continuità senza interrompere il legame con la Fiorentina