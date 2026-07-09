La Fiorentina continua a lavorare per portare Luca Koleosho in viola, anche se l'operazione si è complicata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il Burnley ha infatti ricevuto due offerte: quella della Fiorentina, inferiore ai 12 milioni di euro, e quella del Paris FC, arrivata a circa 15 milioni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Koleosho, il Paris insiste. La Fiorentina aspetta il sì del Burnley
news viola
Koleosho, il Paris insiste. La Fiorentina aspetta il sì del Burnley
Il Paris offre di più al Burnley, ma la Fiorentina resta fiduciosa grazie alla volontà del giocatore.
Nonostante il rilancio del club francese, la società viola non avrebbe intenzione di partecipare ad aste. A mantenere vivo l'ottimismo in casa Fiorentina sarebbe soprattutto la volontà del classe 2004, che avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi a Firenze.
La dirigenza, dunque, resta in attesa degli sviluppi, con l'obiettivo di mettere il giocatore a disposizione di Fabio Grosso già all'inizio del ritiro al Viola Park.
© RIPRODUZIONE RISERVATA