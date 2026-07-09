Koleosho, il Paris insiste. La Fiorentina aspetta il sì del Burnley

La Fiorentina continua a lavorare per portare Luca Koleosho in viola, anche se l'operazione si è complicata nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il Burnley ha infatti ricevuto due offerte: quella della Fiorentina, inferiore ai 12 milioni di euro, e quella del Paris FC, arrivata a circa 15 milioni.