Pillole in uscita. La Fiorentina attende mosse concrete intorno a Gudmundsson. Diversi i sondaggi dall'estero, ma potrebbe essere l'Atalanta a muoversi per prima.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Da Gudmundsson a Dodò, il punto sulle uscite della Fiorentina”
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Nazione: “Da Gudmundsson a Dodò, il punto sulle uscite della Fiorentina”
Pillole in uscita. La Fiorentina attende mosse concrete intorno a Gudmundsson. Diversi i sondaggi dall'estero, ma potrebbe essere l'Atalanta
Da monitorare anche la posizione di Comuzzo e Pongracic: uno dei due lascerà la Fiorentina, con il Torino interessato a entrambi. Con i granata si parla anche di Fortini, ma la società viola non scende sotto i 7 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.
Da Como rilanciano, invece, l'interesse per Dodò. Anche in questo caso il prezzo è chiaro: 15 milioni.
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