Gazzetta: “La mano di Paratici sulla Fiorentina. Ecco le prossime mosse di mercato”

L'arrivo di Dragusin, dopo quello del brasiliano Viery, rappresenta un'altra operazione firmata da Fabio Paratici

Redazione VN 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 09:28)

Oggi al Viola Park sarà il giorno della presentazione di Fabio Grosso, a vent'anni dal trionfo mondiale di Berlino, mentre ieri la Fiorentina ha accolto Radu Dragusin. Il difensore, arrivato dal Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, ha espresso tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura, sottolineando la voglia di iniziare e ritrovare alcuni ex compagni come Gudmundsson, Fagioli, Kean e Ranieri.

L'arrivo di Dragusin, dopo quello del brasiliano Viery, rappresenta un'altra operazione firmata da Fabio Paratici, che ha scelto Grosso per guidare il nuovo corso viola. Il direttore sportivo sta costruendo una squadra attraverso un mix di giovani talenti e giocatori da rilanciare, puntando su formule sostenibili dal punto di vista economico.

I due rinforzi in difesa sono soltanto i primi tasselli di una profonda rivoluzione della rosa. La Fiorentina, dopo la difficile stagione appena conclusa, è pronta a cambiare volto anche attraverso diverse cessioni eccellenti, con giocatori come Dodò, Gosens e Gudmundsson tra i principali candidati a lasciare il club. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.