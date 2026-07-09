Al di là di Koleosho, l’idea di base è quella di prenderne almeno due di livello internazionale, più un altro da inserire nelle rotazioni (qui torna in ballo Solomon, oltre che Volpato). In lista Bakayoko (probabilmente il preferito), Zhegrova e Lang.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Paratici vuole almeno due esterni di livello internazionale”
La Nazione
Nazione: “Paratici vuole almeno due esterni di livello internazionale”
Al di là di Koleosho, l’idea di base è quella di prenderne almeno due di livello internazionale
Da tenere sempre ben presente la situazione Thorstvedt, che si allungherà temporalmente ma che, tutto sommato, vede il centrocampista norvegese ormai da giorni come rinforzo "in pectore" del centrocampo viola. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA