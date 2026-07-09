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Nazione: “Paratici vuole almeno due esterni di livello internazionale”

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Al di là di Koleosho, l’idea di base è quella di prenderne almeno due di livello internazionale
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Al di là di Koleosho, l’idea di base è quella di prenderne almeno due di livello internazionale, più un altro da inserire nelle rotazioni (qui torna in ballo Solomon, oltre che Volpato). In lista Bakayoko (probabilmente il preferito), Zhegrova e Lang.

Da tenere sempre ben presente la situazione Thorstvedt, che si allungherà temporalmente ma che, tutto sommato, vede il centrocampista norvegese ormai da giorni come rinforzo "in pectore" del centrocampo viola. Lo scrive la Nazione.

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