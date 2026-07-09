Dopo una stagione chiusa con 70 gol subiti e una differenza reti negativa in Serie A, la Fiorentina ha deciso di rifondare la difesa. Fabio Paratici si è mosso in anticipo con gli arrivi di Viery e Dragusin, avviando un profondo rinnovamento del reparto arretrato.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorFio: “Così la Fiorentina vuole chiudere per Valdepenas del Real Madrid”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Così la Fiorentina vuole chiudere per Valdepenas del Real Madrid”
L'ultimo nome seguito è quello di Víctor Valdepeñas, difensore mancino classe 2006 del Real Madrid
L'ultimo nome seguito è quello di Víctor Valdepeñas, difensore mancino classe 2006 del Real Madrid. Reduce dall'esperienza con il Castilla, il giovane spagnolo può giocare sia da centrale sia da terzino, unendo fisicità, velocità e buone qualità nella costruzione del gioco.
La Fiorentina è in vantaggio nella corsa al difensore, anche se il Real Madrid potrebbe mantenere un diritto di recompra o una percentuale sulla futura rivendita. Il suo eventuale arrivo si inserirebbe perfettamente nelle idee tattiche di Fabio Grosso, che punta su difensori moderni e versatili. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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