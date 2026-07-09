Valdepeñas, sotto contratto con gli spagnoli fino al 2029, conferma la forte attenzione della Fiorentina per il reparto arretrato, che sta subendo delle modifiche profonde.
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VIOLA NEWS news viola stampa Il retroscena: “Dragusin ha rifiutato un top club europeo per la Fiorentina”
Corriere dello Sport
Il retroscena: “Dragusin ha rifiutato un top club europeo per la Fiorentina”
Tra l'altro l'arrivo di Dragusin è la garanzia della volontà generale di alzare il livello
Tra l'altro l'arrivo di Dragusin è la garanzia della volontà generale di alzare il livello. Il giocatore rumeno - arrivato in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5, che può diventare obbligo al raggiungimento della ventiduesima presenza - ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce per trasferirsi a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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