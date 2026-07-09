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Corriere dello Sport

Il retroscena: “Dragusin ha rifiutato un top club europeo per la Fiorentina”

Dragusin Fiorentina
Tra l'altro l'arrivo di Dragusin è la garanzia della volontà generale di alzare il livello
Redazione VN

Valdepeñas, sotto contratto con gli spagnoli fino al 2029, conferma la forte attenzione della Fiorentina per il reparto arretrato, che sta subendo delle modifiche profonde.

Tra l'altro l'arrivo di Dragusin è la garanzia della volontà generale di alzare il livello. Il giocatore rumeno - arrivato in prestito oneroso per 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5, che può diventare obbligo al raggiungimento della ventiduesima presenza - ha rifiutato l’offerta del Fenerbahce per trasferirsi a Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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