La Fiorentina continua a seguire diversi esterni. Il nome forte è quello di Luca Koleosho, azzurro dell'Under 21 di proprietà del Burnley che ha giocato gli ultimi sei mesi al Paris Fc.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Koleosho non è solo. Gazzetta: “Tutti gli esterni seguiti da Fabio Paratici”
Gazzetta dello Sport
Koleosho non è solo. Gazzetta: “Tutti gli esterni seguiti da Fabio Paratici”
Tra i profili seguiti ci sono il belga Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e l'australiano Nestory Irankunda del Watford
La Fiorentina si è presentata dal club inglese con un'offerta da 11 milioni dopo aver trovato l'accordo con il giocatore e non intende rilanciare nonostante l'inserimento dei francesi, che hanno tentato il sorpasso con una proposta più alta.
Tra i profili seguiti ci sono il belga Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e l'australiano Nestory Irankunda del Watford. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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