Koleosho non è solo. Gazzetta: “Tutti gli esterni seguiti da Fabio Paratici”

Tra i profili seguiti ci sono il belga Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e l'australiano Nestory Irankunda del Watford

La Fiorentina continua a seguire diversi esterni. Il nome forte è quello di Luca Koleosho, azzurro dell'Under 21 di proprietà del Burnley che ha giocato gli ultimi sei mesi al Paris Fc.