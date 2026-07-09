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Koleosho non è solo. Gazzetta: “Tutti gli esterni seguiti da Fabio Paratici”

Koleosho non è solo. Gazzetta: “Tutti gli esterni seguiti da Fabio Paratici” - immagine 1
Tra i profili seguiti ci sono il belga Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e l'australiano Nestory Irankunda del Watford
Redazione VN

La Fiorentina continua a seguire diversi esterni. Il nome forte è quello di Luca Koleosho, azzurro dell'Under 21 di proprietà del Burnley che ha giocato gli ultimi sei mesi al Paris Fc.

La Fiorentina si è presentata dal club inglese con un'offerta da 11 milioni dopo aver trovato l'accordo con il giocatore e non intende rilanciare nonostante l'inserimento dei francesi, che hanno tentato il sorpasso con una proposta più alta.

Tra i profili seguiti ci sono il belga Johan Bakayoko del Lipsia, Matteo Cancellieri della Lazio e l'australiano Nestory Irankunda del Watford. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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