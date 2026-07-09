Il Sassuolo si sta convincendo di non poter blindare Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina ha offerto il cartellino di Simon Sohm e un conguaglio economico di 3-4 milioni pur di abbassarne notevolmente il prezzo.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Il Sassuolo si sta convincendo di voler cedere Thorsvedt. La situazione”
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CorSport: “Il Sassuolo si sta convincendo di voler cedere Thorsvedt. La situazione”
Il Sassuolo si sta convincendo di non poter blindare Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina ha offerto il cartellino di Simon Sohm
Il classe 1999, in scadenza tra un anno, ha già chiesto la cessione e si è accordato con i viola per un contratto quinquennale a poco più di un milione a stagione.
Il Sassuolo è in cerca del suo sostituto ma dovrà dare una risposta alla Fiorentina che vuole soddisfare Fabio Grosso, primo estimatore dell’ex Genk impegnato ai Mondiali con la sua Norvegia. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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