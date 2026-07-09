CorSport: “Il Sassuolo si sta convincendo di voler cedere Thorsvedt. La situazione”

Il Sassuolo si sta convincendo di non poter blindare Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina ha offerto il cartellino di Simon Sohm

Il Sassuolo si sta convincendo di non poter blindare Kristian Thorstvedt, per il quale la Fiorentina ha offerto il cartellino di Simon Sohm e un conguaglio economico di 3-4 milioni pur di abbassarne notevolmente il prezzo.