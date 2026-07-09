La Repubblica fa il punto anche sugli altri movimenti del mercato della Fiorentina. Resta vivo l'interesse per Christ Inao Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor reduce da un buon Mondiale con la Costa d'Avorio.
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Rep: “Oulai resta nel mirino. Concorrenza folta, Paratici e Goretti osservano”
Oulai resta nel mirino. La valutazione è di oltre 25 milioni di euro e la concorrenza è folta. Paratici e Goretti osservano
Resta piuttosto caldo il nome di Christ Inao Oulai, centrocampista box-to-box del Trabzonspor. Oulai, protagonista di un bel Mondiale con la sua Costa d'Avorio, è un profilo che piace a tanti ma costa parecchio: oltre i 25 milioni di euro. Si tratta di un giovanissimo, classe 2006, su cui la concorrenza è folta. La Fiorentina non ha ancora presentato un'offerta ufficiale, ma resta vigile: Paratici e Goretti tengono i fari accesi sul talento.
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