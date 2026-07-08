VN – Comuzzo può partire: quattro club di A sondano il difensore viola

Comuzzo può lasciare la Fiorentina: club di Serie A hanno effettuato sondaggi. Decisivi gli sviluppi del mercato in difesa

La Fiorentina continua a lavorare sul reparto arretrato. Dopo gli arrivi ufficiali di Viery e Dragusin, la difesa viola rischia di essere affollata. Con Ranieri, sarebbero cinque i centrali a disposizione per quattro posti, motivo per cui uno tra Pongracic e Comuzzo potrebbe lasciare Firenze.