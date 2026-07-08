La Fiorentina continua a lavorare sul reparto arretrato. Dopo gli arrivi ufficiali di Viery e Dragusin, la difesa viola rischia di essere affollata. Con Ranieri, sarebbero cinque i centrali a disposizione per quattro posti, motivo per cui uno tra Pongracic e Comuzzo potrebbe lasciare Firenze.
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VN – Comuzzo può partire: quattro club di A sondano il difensore viola
Comuzzo può lasciare la Fiorentina: club di Serie A hanno effettuato sondaggi. Decisivi gli sviluppi del mercato in difesa
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sul classe 2005 sono stati effettuati sondaggi da Bologna, Lazio, Torino e Sassuolo, tutti club che apprezzano le qualità del giovane difensore viola. La Fiorentina valuterà il da farsi nelle prossime settimane, anche in base agli sviluppi del mercato in entrata.
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