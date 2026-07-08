VN – Amatucci-Deportivo, è fatta: le cifre dell’operazione per il classe 2004

Lorenzo Amatucci lascia la Fiorentina: il centrocampista classe 2004 è a un passo dal Deportivo La Coruña per 4 milioni di euro

Lorenzo Amatucci è pronto a lasciare la Fiorentina a titolo definitivo . Il centrocampista classe 2004 è ormai a un passo dal Deportivo A Coruña, con l'operazione giunta alle battute finali. Il club spagnolo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, verserà nelle casse viola 4 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento.

Per Amatucci è pronto un contratto fino al 2030 (con opzione fino al 2031), con l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Dopo la crescita nel settore giovanile della Fiorentina e le esperienze maturate in prestito, il classe 2004 è pronto a continuare la sua avventura in Spagna.