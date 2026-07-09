Il mercato della Fiorentina non riguarda soltanto i nuovi arrivi. In casa viola si ragiona anche sulle possibili uscite e tra i nomi da valutare c'è quello di Albert Gudmundsson. L'islandese, dopo due stagioni lontane dalle aspettative, potrebbe lasciare Firenze: l'Atalanta ha iniziato a sondare il terreno e il giocatore piace a Maurizio Sarri.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gudmundsson può partire: l’Atalanta sonda il terreno, Sarri lo apprezza
news viola
Gudmundsson può partire: l’Atalanta sonda il terreno, Sarri lo apprezza
Il numero 10 viola è tra i possibili partenti dopo due stagioni sotto tono: l'Atalanta monitora la situazione, ma non ci sono offerte ufficiali.
Sul fronte uscite c'è da registrare l'interesse dell'Atalanta per Albert Gudmundsson, che continua ad essere tra i cedibili dopo due anni al di sotto delle aspettative passati a Firenze. L'islandese piace molto a Maurizio Sarri e da Bergamo è arrivato un primissimo sondaggio per capire gli eventuali margini della trattativa. L'ex Genoa potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro ma, per adesso, sulla scrivania dei dirigenti viola non sono arrivate offerte ufficiali. La situazione resta da monitorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA