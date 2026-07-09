Gudmundsson può partire: l’Atalanta sonda il terreno, Sarri lo apprezza

Il numero 10 viola è tra i possibili partenti dopo due stagioni sotto tono: l'Atalanta monitora la situazione, ma non ci sono offerte ufficiali.

Il mercato della Fiorentina non riguarda soltanto i nuovi arrivi. In casa viola si ragiona anche sulle possibili uscite e tra i nomi da valutare c'è quello di Albert Gudmundsson. L'islandese, dopo due stagioni lontane dalle aspettative, potrebbe lasciare Firenze: l'Atalanta ha iniziato a sondare il terreno e il giocatore piace a Maurizio Sarri.