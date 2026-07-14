Casting in fascia, Repubblica: “Sogno Ruggeri, ma occhio alle alternative”

La Fiorentina è in cerca di un esterno di qualità per le fasce. Il sogno è Ruggeri, ma resistono le alternative Oso e Valdepenas.

Ruggeri prima scelta

Secondo Repubblica il sogno è Ruggeri dell'Atletico Madrid, ma l'ex Atalanta costa tanto. E allora nel casting ci sono anche Oso del Siviglia (anche qui siamo sulla doppia cifra abbondante) e Valdepenas (2006 del Real Madrid). Per il gioco di Grosso quello laterale diventa un ruolo fondamentale, che Paratici non vuole sbagliare.