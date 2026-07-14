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Casting in fascia, Repubblica: “Sogno Ruggeri, ma occhio alle alternative”

Ruggeri
La Fiorentina è in cerca di un esterno di qualità per le fasce. Il sogno è Ruggeri, ma resistono le alternative Oso e Valdepenas.
Redazione VN

Prosegue spedito il mercato della Fiorentina, che ora si sposta anche sulla ricerca degli interpreti migliori sulle fasce laterali. In particolare su quella sinistra non mancano le idee, che portano a diversi elementi anche già usciti in questi giorni.

Ruggeri prima scelta

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Secondo Repubblica il sogno è Ruggeri dell'Atletico Madrid, ma l'ex Atalanta costa tanto. E allora nel casting ci sono anche Oso del Siviglia (anche qui siamo sulla doppia cifra abbondante) e Valdepenas (2006 del Real Madrid). Per il gioco di Grosso quello laterale diventa un ruolo fondamentale, che Paratici non vuole sbagliare.

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