Prosegue spedito il mercato della Fiorentina, che ora si sposta anche sulla ricerca degli interpreti migliori sulle fasce laterali. In particolare su quella sinistra non mancano le idee, che portano a diversi elementi anche già usciti in questi giorni.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Casting in fascia, Repubblica: “Sogno Ruggeri, ma occhio alle alternative”
Repubblica
Casting in fascia, Repubblica: “Sogno Ruggeri, ma occhio alle alternative”
La Fiorentina è in cerca di un esterno di qualità per le fasce. Il sogno è Ruggeri, ma resistono le alternative Oso e Valdepenas.
Ruggeri prima scelta—
Secondo Repubblica il sogno è Ruggeri dell'Atletico Madrid, ma l'ex Atalanta costa tanto. E allora nel casting ci sono anche Oso del Siviglia (anche qui siamo sulla doppia cifra abbondante) e Valdepenas (2006 del Real Madrid). Per il gioco di Grosso quello laterale diventa un ruolo fondamentale, che Paratici non vuole sbagliare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA