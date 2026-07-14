Martinelli erede di De Gea, Repubblica: “Percorso disegnato per lui”

Tommaso Martinelli e un piano di crescita importante. La Fiorentina vuole affidargli la porta nel prossimo futuro.

L'anno scorso il prestito alla Sampdoria, ora un'altra esperienza in B ad Avellino , ma il percorso di Martinelli sembra decisamente tratteggiato per qualcosa di grande. La Fiorentina ha deciso di confermare De Gea fra i pali , col preciso intento di costruire parallelamente il futuro del giovane portiere di casa come erede dello spagnolo. Il prestito in cadetteria per la seconda stagione consecutiva - scrive Repubblica - è esattamente il percorso tratteggiato per il giocatore, che sogna un futuro da titolare in viola.

Il piano del club

L'idea è quella di fargli fare un altro anno in B e poi magari un altro in A in prestito, così da arrivare fra due anni (alla chiusura naturale con De Gea) al top e pronto per essere titolare.