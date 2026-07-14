La Fiorentina e i giovani, Nazione: “I talenti messi in mostra al Viola Park”

Fabio Grosso ha scelto di coinvolgere nel ritiro della Fiorentina alcuni dei talenti più promettenti del settore giovanile, offrendo loro la possibilità di allenarsi con la prima squadra e vivere da vicino il calcio dei grandi.

I riflettori sono puntati soprattutto sui classe 2010: Federico Croci, fresco campione d’Europa con l’Italia Under 17, il difensore Beldenti e l’attaccante Egharevba. Per questi ultimi due la Fiorentina ha investito complessivamente circa 2 milioni di euro , acquistandoli rispettivamente da Brescia e Verona.

Nel gruppo ci sono anche Balbo e Deli, classe 2006, il portiere Fei, il difensore Melani, il terzino Perrotti e il centrocampista offensivo Pirrò. Per tutti sarà il primo vero banco di prova con la prima squadra e l’occasione di iniziare un percorso verso il futuro in maglia viola. Lo scrive la Nazione.