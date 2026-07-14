CorSport: “Paratici aspetta Koleosho. Arokodare? Complicato da chiudere”

La Fiorentina aspetta novità dal Burnley per Luca Koleosho e nel frattempo segue Tolu Arokodare del Wolverhampton

Quanto alle entrate, la Fiorentina aspetta novità dal Burnley per Luca Koleosho e nel frattempo segue Tolu Arokodare del Wolverhampton. Ci sono stati degli abboccamenti già in passato, ma resta un profilo alto e complicato da chiudere.