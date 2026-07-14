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Corriere dello Sport

CorSport: “Paratici aspetta Koleosho. Arokodare? Complicato da chiudere”

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La Fiorentina aspetta novità dal Burnley per Luca Koleosho e nel frattempo segue Tolu Arokodare del Wolverhampton
Redazione VN

Quanto alle entrate, la Fiorentina aspetta novità dal Burnley per Luca Koleosho e nel frattempo segue Tolu Arokodare del Wolverhampton. Ci sono stati degli abboccamenti già in passato, ma resta un profilo alto e complicato da chiudere.

Dipende anche da altri fattori, tra cui la volontà del giocatore. Niente di nuovo per Kristian Thostvedt del Sassuolo, così come sul fronte Oso del Siviglia (servono 12-13 milioni).

Sempre da monitorare Vitor Valdepenas per quale il Real Madrid chiede 7-8 milioni più una percentuale alta sulla futura rivendita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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