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Paratici non molla Thorstvedt, Nazione: “Le prossime mosse col Sassuolo”

Paratici non molla Thorstvedt, Nazione: “Le prossime mosse col Sassuolo” - immagine 1
Nei prossimi giorni la Fiorentina potrà avviare i contatti ufficiali con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt
Redazione VN

Nei prossimi giorni la Fiorentina potrà avviare i contatti ufficiali con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, ora che la Norvegia ha concluso il proprio percorso al Mondiale.

La trattativa potrebbe decollare rapidamente e non è escluso che nell'operazione venga inserito Sohm come contropartita tecnica destinata al club neroverde. Lo scrive la Nazione.

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