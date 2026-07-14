Nei prossimi giorni la Fiorentina potrà avviare i contatti ufficiali con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, ora che la Norvegia ha concluso il proprio percorso al Mondiale.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Paratici non molla Thorstvedt, Nazione: “Le prossime mosse col Sassuolo”
La Nazione
Paratici non molla Thorstvedt, Nazione: “Le prossime mosse col Sassuolo”
Nei prossimi giorni la Fiorentina potrà avviare i contatti ufficiali con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt
La trattativa potrebbe decollare rapidamente e non è escluso che nell'operazione venga inserito Sohm come contropartita tecnica destinata al club neroverde. Lo scrive la Nazione.
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