La Fiorentina riparte da Moise Kean, Gazzetta: “Sorridente e di buon umore”

Fra i "vecchi" bene Fagioli e occhi su Moise Kean che ha saltato l'ultima parte della passata stagione e ieri ha fatto un lavoro a parte

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prima giornata di ritiro. Fra i "vecchi" bene Fagioli e occhi su Moise Kean che ha saltato l'ultima parte della passata stagione e ieri ha fatto un lavoro a parte, specifico, ma molto impegnativo. Sorridente, di buon umore, è stato fra i più ricercati per foto e autografi.