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La Fiorentina riparte da Moise Kean, Gazzetta: “Sorridente e di buon umore”

Kean
Fra i "vecchi" bene Fagioli e occhi su Moise Kean che ha saltato l'ultima parte della passata stagione e ieri ha fatto un lavoro a parte
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prima giornata di ritiro. Fra i "vecchi" bene Fagioli e occhi su Moise Kean che ha saltato l'ultima parte della passata stagione e ieri ha fatto un lavoro a parte, specifico, ma molto impegnativo. Sorridente, di buon umore, è stato fra i più ricercati per foto e autografi.

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