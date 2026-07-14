La Fiorentina sogna un centrocampo formato da Ndour, Oulai e Atta, un reparto che unirebbe qualità, fisicità ed energia, con un'età media di appena 21 anni. Un trio che, sulla carta, potrebbe diventare uno dei più interessanti dell'intera Serie A.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato CorSport: “Dal futuro di Fagioli al mercato. Il centrocampo da sogno di Grosso”
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CorSport: “Dal futuro di Fagioli al mercato. Il centrocampo da sogno di Grosso”
L'eventuale arrivo di Oulai non significherebbe automaticamente l'addio di Nicolò Fagioli
L'eventuale arrivo di Oulai non significherebbe automaticamente l'addio di Nicolò Fagioli. Nonostante ricoprano ruoli simili, i due hanno caratteristiche diverse e la società valuta la possibilità di tenerli entrambi, prendendo in considerazione una cessione solo davanti a un'offerta importante.
Paratici continua comunque a lavorare per rafforzare il reparto: resta viva la pista Thorstvedt, mentre Mandragora sarà ancora una pedina importante. Anche Fabbian e Brescianini proveranno a conquistarsi un posto nella nuova Fiorentina di Fabio Grosso. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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