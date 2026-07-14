Per gli esterni offensivi, Bakayoko del Lipsia potrebbe aver superato Lang del Napoli nelle preferenze della Fiorentina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione sugli esterni: “Superato Lang, Koleosho in attesa. Bakayoko in pole”
La Nazione
Nazione sugli esterni: “Superato Lang, Koleosho in attesa. Bakayoko in pole”
Per gli esterni offensivi, Bakayoko del Lipsia potrebbe aver superato Lang del Napoli nelle preferenze della Fiorentina.
Resta viva anche la pista che porta a Koleosho del Burnley, con l'obiettivo del club viola di provare a chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile.
Intanto, nella giornata di ieri, la Fiorentina ha ufficializzato l'arrivo dello spagnolo Alex Jimenez, che si trasferisce in viola in prestito dal Bournemouth. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA