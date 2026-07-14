CorFio: “Entusiasmo al Viola Park e Atta illumina i tifosi con le sue giocate”

È iniziato il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con Fabio Grosso alla guida della squadra davanti a circa 250 tifosi,

Redazione VN 14 luglio 2026 (modifica il 14 luglio 2026 | 08:02)

È iniziato il ritiro della Fiorentina al Viola Park, con Fabio Grosso alla guida della squadra davanti a circa 250 tifosi, nonostante i 35 gradi. Il primo allenamento a porte aperte ha segnato l'avvio della nuova stagione, con un applauso reciproco tra giocatori e sostenitori, simbolo di un ritrovato entusiasmo.

In campo si sono visti i nuovi acquisti Dragusin, Viery, Atta e Alex Jimenez, insieme a Moise Kean, che ha svolto un lavoro personalizzato alternando corsa ed esercizi con il pallone. Lo staff di Grosso, composto da tredici professionisti, ha diretto una seduta iniziata con esercizi a gruppi.

L'allenamento si è concluso con una partitella a campo ridotto, durante la quale Arthur Atta ha subito mostrato qualità tecniche e personalità con diverse giocate di livello. Il centrocampista francese è stato tra i protagonisti del primo giorno di ritiro, alimentando l'entusiasmo attorno alla nuova Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.