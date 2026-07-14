Anche se la Fiorentina continua a sottolineare che il giocatore non è nel mirino, dalla Turchia sostengono che Christ Inao Oulai avrebbe rifiutato un paio di proposte, tra cui una del Bradford, spingendo con decisione per una cessione che lo porti esclusivamente alla Fiorentina.
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Nazione: “Due versioni diverse su Oulai. La cifra messa sul piatto da Paratici”
Christ Inao Oulai avrebbe rifiutato un paio di proposte, tra cui una del Bradford, spingendo con decisione per una cessione
Il vero ostacolo resta l'accordo economico con il Trabzonspor. Il club turco continua a valutare il centrocampista tra i 35 e i 37 milioni di euro, mentre la Fiorentina sarebbe disposta a investire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni.
Qualche novità potrebbe arrivare a breve dal contatto tra le due società che, secondo fonti turche, è previsto nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. Lo scrive la Nazione.
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