Nazione: “Due versioni diverse su Oulai. La cifra messa sul piatto da Paratici”

Christ Inao Oulai avrebbe rifiutato un paio di proposte, tra cui una del Bradford, spingendo con decisione per una cessione

Anche se la Fiorentina continua a sottolineare che il giocatore non è nel mirino, dalla Turchia sostengono che Christ Inao Oulai avrebbe rifiutato un paio di proposte, tra cui una del Bradford , spingendo con decisione per una cessione che lo porti esclusivamente alla Fiorentina.

Il vero ostacolo resta l'accordo economico con il Trabzonspor. Il club turco continua a valutare il centrocampista tra i 35 e i 37 milioni di euro, mentre la Fiorentina sarebbe disposta a investire una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni.