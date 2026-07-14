La Fiorentina riparte da David De Gea, confermato dopo un'ottima stagione chiusa anche con la fascia di capitano. Lo spagnolo sarà uno dei punti di riferimento del gruppo guidato da Fabio Grosso.
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VIOLA NEWS news viola stampa Da De Gea a Dodò, passando dal centrocampo. CorFio: “Le trattative di Paratici”
Corriere Fiorentino
Da De Gea a Dodò, passando dal centrocampo. CorFio: “Le trattative di Paratici”
Sul mercato, Paratici continua a lavorare soprattutto per la corsia sinistra, dove restano vive le piste che portano a Oso
Sul mercato, Paratici continua a lavorare soprattutto per la corsia sinistra, dove restano vive le piste che portano a Oso del Siviglia e a Valdepeñas del Real Madrid. A centrocampo, invece, proseguono i contatti per Christ Inao Oulai: il talento del Trabzonspor gradisce Firenze, ma resta da colmare la distanza con il club turco, partito da una richiesta di 40 milioni di euro.
In uscita, il Napoli continua a monitorare Dodò, anche se prima dovrà alleggerire la propria rosa. Intanto cresce l'entusiasmo della tifoseria: nel primo giorno di campagna abbonamenti sono già state sottoscritte 4.000 tessere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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